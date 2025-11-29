SUPER EIGHTが28日、東京・日本武道館で「超八in日本武道館」千秋楽公演を行った。同所のステージは初めて。グループの武器でもあるバンドパフォーマンスで「ズッコケ男道」など全21曲を披露し、バンドの聖地・武道館を沸かせた。3日間3公演で4万2000人を動員した。以下はセットリスト一覧。◇◇◇OVERTURE1、あおっぱな2、って！！！！！！！3、ナントカナルサ4、ズッコケ男道5、ワッハッハー6、I to U7、ロ