SUPER EIGHTが28日、東京・日本武道館で「超八in日本武道館」千秋楽公演を行った。今年で活動21周年。同所のステージは初めて。グループの武器でもあるバンドパフォーマンスで「ズッコケ男道」など全21曲を披露し、バンドの聖地・武道館を沸かせた。ぐるりと観客に囲まれた360度ステージへ、無邪気に駆け上がった。横山裕（44）の「20歳超えて21歳になりました！俺らの青春はこっからやぞー！」のシャウトに、1万4000人のエイ