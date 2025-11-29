【ルカ（フィンランド）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）複合男子は２８日、フィンランドのルカで今季開幕戦の個人第１戦（ＨＳ１４２メートル、Ｋ点１２０メートル）が行われ、渡部暁斗（北野建設）が日本勢最高の１３位だった。木村幸大（岐阜日野自動車）は３１位、谷地宙（ＪＡＬ）は３８位、山本涼太（長野日野自動車）は４２位。ヨハネス・ランパルター（オーストリア）が通算１８勝目を挙げた。