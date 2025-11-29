ウクライナのゼレンスキー政権でナンバー2とされるイエルマーク大統領府長官が辞表を提出しました。汚職事件に絡み、自宅の捜索を受けていました。ゼレンスキー大統領は28日、イエルマーク大統領府長官が辞表を提出したと発表しました。これに先立ち、ウクライナの政府高官の汚職を取り締まる捜査機関は、イエルマーク氏の自宅を捜索していることを明らかにしていました。捜査機関は今月、国営の原子力企業が絡むエネルギー業界で