【その他の画像・動画等を元記事で観る】数々の人気アニメ作品や話題の舞台に出演し活躍中の入野自由が、2026年4月より3都市にて「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”」を開催することが決定した。入野にとって、約2年ぶりとなる本ツアーは4月13日の東京・東京ドームシティkanadeviaホールを皮切りに、大阪・福岡を巡る3都市にて開催。入野からコメントも到着した。公演やチケットの詳細は12月中旬に発表予定。いち早く