【その他の画像・動画等を元記事で観る】シンガーソングライターのmilet(ミレイ)の新曲「The Story of Us」が、TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期EDテーマに決定した。miletは、第1期EDテーマ「Anytime Anywhere」に続き、2期連続で同作のEDテーマを担当する。今回の2期連続となるEDテーマを記念し、「Anytime Anywhere」のライヴ映像(「Hey Taipei, I’m milet」＠Zepp New Taipei)が、11/30(日)18:00より、milet Official YouTu