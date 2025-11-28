【その他の画像・動画等を元記事で観る】ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』、アニメ『進撃の巨人』『機動戦士ガンダムUC』『七つの大罪』、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』──数々の人気作の劇伴を手掛けた作曲家・澤野弘之が、葛藤と挑戦を繰り返した20年の創作の舞台裏に迫った『錯覚の音』を2026年2月3日に発売することが決定した。幼少期のピアノレッスンから、作曲にのめり込んだ高校時代、鳴かず飛ばずの下積