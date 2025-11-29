ＮＹ各市場２時台ダウ平均は３１１ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式28日（NY時間12:02）（日本時間02:02） ダウ平均47738.22（+311.10+0.66%） ナスダック23303.37（+88.68+0.38%） CME日経平均先物50205（大証終比：-45-0.09%） 欧州株式28日終値 英FT100 9720.51（+26.58+0.27%） 独DAX 23836.79（+68.83+0.29%） 仏CAC40 8122.71（+23.24+0.29%） 米国債利回り