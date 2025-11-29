欧州株式市場は総じて堅調＝欧州株概況 きょうの欧州株式市場は軒並み上昇。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比２６．５８ポイント高の９７２０．５１ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比２３．２４ポイント高の８１２２．７１ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比６８．８３ポイント高の２万３８３６．７９ポイントとなっている。 米国市場が感謝祭翌日で短縮