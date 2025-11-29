ドル円ふたたび安値圏トライも反発など不安定な動き＝NY為替 NY市場朝に今日の安値１５５．９９を付けたドル円は、その後すぐに反発し１５６．４０前後を付ける動きを見せていたが、ここに来て再び１５６．００を付けるなど売りが出る展開。ふたたびの反発に１５６円２０銭台。感謝祭翌日のブラックフライデー、取引参加者がかなり少なく、値動きが荒っぽい。 USDJPY156.23