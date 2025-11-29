◇欧州リーグ1次リーグ第5戦セルティック3ー1フェイエノールト（2025年11月27日）欧州リーグ1次リーグ第5戦が27日に行われ、セルティックは敵地でフェイエノールトに3―1で逆転勝ちした。両チーム合わせ日本人4人が出場した一戦で、後半38分までプレーしたMF旗手怜央が1得点1アシストと躍動。フル出場のFW前田大然もダメ押し点のアシストなど2得点に絡んだ。敗れたフェイエノールトのFW上田綺世は前半11分に欧州リーグ初得点