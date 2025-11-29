ロシアのプーチン大統領とハンガリーの首相がモスクワで会談し、ウクライナ情勢やハンガリーへのエネルギー供給などについて協議しました。ロシア大統領府は28日、プーチン大統領がハンガリーのオルバン首相とクレムリンで会談を行ったと発表しました。ハンガリーはEU＝ヨーロッパ連合の加盟国ですが、オルバン氏はロシアに融和的な姿勢で知られ、プーチン氏は会談の中で、ウクライナ情勢をめぐり「バランスのとれた立場を取ってい