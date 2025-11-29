ダウ平均、ナスダックともにしっかり＝米国株序盤 きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも続伸。前日比は、ダウ工業株３０種平均が３２１．７９ドル高の４万７７４８．９１ドル、ナスダック総合指数が９０．９０高の２万３３０５．５９。 今日の米株式市場はしっかりした動きとなっている。ダウ平均は寄り付きから小幅ながらプラス圏での推移。その後も買いが優勢となっている。今日は感謝祭翌日ということで取