製薬会社イーライリリー＜LLY＞が軟調。S＆P５００銘柄で下落率一位となっている。これまで買いが目立っていた同社株だけに、調整売りなどが重石となった。バイオ医薬など医薬品メーカー全般にやや売りが優勢となっている。 イーライリリー＜LLY＞1074.26（-30.08-2.72%）