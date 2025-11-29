医薬品の下げやや目立つ中、ギリアドも売りが優勢＝米国株個別 バイオ医療のギリアド・サイエンシズ＜GILD＞が軟調。S＆P５００の下落率は同じく製薬のイーライリリー＜LLY＞に次いで２番目となる。医薬品関連の下げが全般に目立つ展開。 ギリアド・サイエンシズ＜GILD＞124.97（-2.54-1.99%）