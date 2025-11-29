ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」は２８日、予選最終日となる４日目が行われた。西山貴浩（３８＝福岡）は得点率６・８０、６位で迎えたこの日、７Ｒ３号艇で出走。１Ｍ差してバックでは３番手。その後、４番手に後退したが、大上卓人とのデッドヒートを制して３着でゴール。得点率６・６７、７位で予選を終了した。レース後は「４着だったら枠が違っただろうし、３着を取れたのはデカかったですね」と納