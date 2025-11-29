クリスマスを前に、東京・お台場の街全体が光に包まれます。街全体でのイルミネーションは今回が初めてです。イルミネーションイベントは、お台場・臨海副都心エリアで12月4日から27日まで開催されます。2025年はシンボルプロムナード公園をはじめ、商業施設、鉄道駅など16の施設がイルミネーションで彩られます。12月の毎週土曜日にはお台場海浜公園でお台場レインボー花火も開催され、街のいたるところで光の演出が楽しめるとい