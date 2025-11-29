ソフトバンクが台湾プロ野球（ＣＰＢＬ）の味全・徐若熈（シュー・ルオシー）投手（２５）を獲得することが２８日、濃厚となった。今季終了後に海外ＦＡ権を行使した最速１５８キロ右腕。ＮＰＢで他に獲得に乗り出していた日本ハムに対し、徐サイドが断りの連絡を入れていたことが判明した。ソフトバンクは味全でエースを務めた徐を高く評価し、１１月上旬に福岡で接触。本拠地みずほペイペイや、１２球団でも屈指とされる筑後