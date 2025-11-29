◆ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２８日、スウェーデン・ファルン）女子個人第３戦（ヒルサイズ＝ＨＳ９５メートル）が行われ、個人開幕戦から２連勝中だった丸山希（北野建設）が、合計２２９・６点で制し、今季負けなしの３連勝を達成した。１回目に他選手よりゲートゲートを２段も下げてスタートした。助走スピードが他より落ちるため、より正確なジャンプが求められるが新女王には関係ない。力強く空中に飛び出すと