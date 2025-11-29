【ポートピア連続殺人事件】 1985年11月29日 発売 1985年11月29日にエニックス（現：スクウェア・エニックス）が発売したファミリーコンピュータ用ソフト「ポートピア連続殺人事件」が、本日で40周年を迎えた。 本作は、プレイヤーが刑事（ボス）となり、部下である「ヤス」こと真野康彦とともに、殺人事件の犯人を探し出すことを目的とする、1983年に発売され