ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」は２８日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進出する１８選手が決定した。茅原悠紀（３８＝岡山）は１０Ｒ、３コースから鮮やかにまくって１着。６位での予選突破を決めた。舟足も「４日目はバランスが取れて、全体的に良かった。気になる部分もない」と納得の仕上がりだ。この１着賞金を加算して賞金ランクも１位に浮上した。最終順位は大きな賞金が動く準優、優勝戦の結