ＮＹ各市場１時台ダウ平均は２９４ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式28日（NY時間11:21）（日本時間01:21） ダウ平均47721.98（+294.86+0.63%） ナスダック23302.62（+87.93+0.38%） CME日経平均先物50205（大証終比：-45-0.09%） 欧州株式28日GMT16:21 英FT100 9726.28（+32.35+0.33%） 独DAX 23849.07（+81.11+0.34%） 仏CAC40 8124.80（+25.33+0.31%） 米国債利回