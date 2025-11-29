「トレードルーマーズ」はオリオールズが、西武からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井の獲得に興味を示しているとも伝えた。先発右腕ロドリゲスを放出し、菅野もFAで先発投手が手薄に。獲得を目指していたパドレスからFAの右腕シースが同地区ブルージェイズと契約合意しており「強力な先発投手を獲得しなければいけない重圧が増している」と指摘した。今井の移籍先候補は他にジャイアンツ、ヤンキースなど10球