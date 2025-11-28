昇格の行方が未だ決まらないまま「明治安田J2リーグ」は29日、最終節を迎えます。 「V・ファーレン長崎」の最終決戦は、アウェーの地 徳島。 クラブ8年ぶりの悲願達成を後押ししようと県内では、まち全体が盛り上がりをみせています。 28日午後2時過ぎ。 JR長崎駅周辺には、多くのサポーターの姿が…。 （サポーター） 「めちゃくちゃ緊張している。ちょっと遠かったの