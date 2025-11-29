ウクライナのゼレンスキー大統領は28日、最側近で事実上の政権ナンバー2であるイエルマーク大統領府長官の辞任を明らかにしました。汚職事件の影響が広がる中での最側近の辞任で、政権へのダメージは必至です。ゼレンスキー大統領は28日、自身のSNSでビデオメッセージを公開し、最側近で事実上の政権ナンバー2であるイエルマーク大統領府長官の辞任を明らかにした上で、「団結を失えば、すべてを失う危険がある」と国民に結束を呼