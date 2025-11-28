長崎北陽台高校で行われた「凧あげ大会」 1979年の開校以来続く伝統行事です。 今年度は「文化祭」の企画の一環として開催され、1、2学年で参加を希望した7クラスが挑戦しました。 大会では、飛んだ時間やデザインなどを競います。 （生徒たち） 「絶対優勝するぞ～」 担任と副担任の似顔絵を凧に描いた1年3組。 先生たちを空高く舞い上がらせることはできませんでした。