プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「大人気！定番中華バンバンジー」 「ホクホク！バターしょうゆで長芋のじっくり焼き」 「キノコの中華風マリネ」 の全3品。 サッパリしたものが食べたい時に。お肉も野菜もたっぷりとれる献立です。【主菜】大人気！定番中華バンバンジー ©Eレシピ 調理時間：40分 カロリー：680Kcal レシピ制作：フードコーディネーター山下 和美 材料