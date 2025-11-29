ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」は２８日、４日間の予選が終了。準優勝戦に進出する１８選手が決定した。毒島誠（４１＝群馬）は昨年、念願のグランプリ初制覇。今年も３月に尼崎７２周年、平和島７７０周年とＧ?連続Ｖで順調と思えたが、５月と６月の勇み足でＦ２。２０２６年前期は出走回数不足、事故点超過でＢ２級への降格が決まった。８月の若松メモリアル、１０月の津ダービーはＦ休み。今節は７