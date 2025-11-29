ボートレース福岡のＳＧ「第２８回チャレンジカップ」は２８日、予選最終日となる４日目が行われた。佐藤翼（３７＝埼玉）はこの日、２Ｒに６号艇で出走。１Ｍを差しに構え、バックで３番手に浮上。そのまま３着でゴールした。得点率６・８３、４位で予選をクリアし、準優勝戦へ駒を進めた。レース後は「３等はデカい」と大外から舟券に絡んだことに安堵の表情を浮かべた。舟足に関しても「全体的にいい感じですよ。進みがい