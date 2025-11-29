同性婚を認めないのは「違憲」か「合憲」か。東京高裁の判決に原告から落胆の声が上がりました。この裁判は、同性同士の結婚を認めない民法などの規定が「婚姻の自由などを定めた憲法に違反する」として、同性カップルら8人が国に賠償を求めたものです。1審の東京地裁は、いまの規定が憲法に「違反する状態」としていましたが、東京高裁は原告側の訴えを退けた上で、「同性の者同士が憲法上『婚姻』の自由を保障されているとはいえ