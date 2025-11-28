長崎の新たな土産物や隠れたグルメが大集結です。 各店舗の「推しグルメ」が勢ぞろいするイベントが長崎市のアーケードで28日始まりました。 「どうぞいらっしゃいませ。おいしかですよ」 栗をまるごとクロワッサン生地に編み込んだ食パンに。 初出店、県産の柑橘「ゆうこう」と豚を使ったハムも。 長崎のおいしいグルメが味わえます。 長崎市のベルナード観光通りで始まっ