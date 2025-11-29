東京・練馬区の私立中学校で昼ごろ、男子生徒が同級生を切りつけた事件で、学校側が28日夜に会見を開き、英語のスピーチテストの待機中に事件が起きたことを明らかにしました。正午ごろ、練馬区の私立武蔵高等学校中学校で13歳の男子生徒が同学年の男子生徒の首をカッターで切りつけました。男子生徒は軽傷です。学校は28日夜に記者会見を開き、当時、英語のスピーチテスト中に順番待ちの待機所として使っていた別の教室で、2人が