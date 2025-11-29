W杯複合男子個人第1戦後半距離で力走する渡部暁斗（中央）＝ルカ（共同）【ルカ（フィンランド）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は28日、フィンランドのルカで開幕してコンパクト方式による男子個人第1戦が行われ、渡部暁斗（北野建設）は13位だった。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS142メートル）は121メートルで14位につけ、後半距離（7.5キロ）で粘り強く走った。前半2位のヨハネス・ランパルター（オース