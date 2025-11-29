香港で、修繕工事中の高層マンションで起きた大規模火災をめぐり、香港当局は28日、汚職に関わったとして男女8人を逮捕しました。香港の高層マンションで26日に起きた大規模火災では、これまでに128人が死亡し、いまだ200人以上と連絡が取れなくなっています。燃えたマンションを含む8棟は、修繕工事が行われていましたが、香港当局は、工事をめぐる汚職に関わったとして、工事を請け負っていたコンサルタント会社の幹部ら男女8人