夫婦が離婚した時に子どもの養育費について取り決めをしていなくても、子を育てる親が相手から請求できる「法定養育費制度」が新設されました。額については、子ども1人当たり「月2万円」に正式に決まりました。離婚した夫婦の共同親権を認める改正民法と合わせて2026年4月から施行されます。