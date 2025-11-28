自然豊かな風土で育てられる石川県のブランド牛「能登牛」。震災により牛舎などに大きな被害を受けましたが、生産者は増産に向けて前を向いています。児童：「おいしいです。お肉がやわらかくって食べやすい」児童たちの笑顔の理由は、石川県のブランド牛「能登牛」。 11月29日の「いい肉の日」にちなんで28日、最大の生産地でもある石川県能登町の小学校では、能登牛を使った牛丼が提供されました。石川県内の黒毛和牛のうち、