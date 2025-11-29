◇ノルディックスキーＷ杯複合（２８日、フィンランド・ルカ）２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンが開幕し、男子個人第１戦で、今季限りでの引退を表明している五輪３大会連続メダルの渡部暁斗（北野建設）が、１３位に入った。前半ジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１４２メートル）で１２１メートルを飛び１４位。トップから４６秒差でスタートした後半距離（７・５キロ）で順位を１つ上げた。他の日本勢は、木村幸大（岐阜