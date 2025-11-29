ＮＹ各市場０時台ダウ平均は１７１ドル高ナスダックもプラス圏での推移 NY株式28日（NY時間10:07）（日本時間00:07） ダウ平均47598.44（+171.32+0.36%） ナスダック23273.45（+58.76+0.26%） CME日経平均先物50190（大証終比：-60-0.12%） 欧州株式28日GMT15:07 英FT100 9709.65（+15.72+0.16%） 独DAX 23863.32（+95.36+0.40%） 仏CAC40 8118.84（+19.37+0.24%） 米国債利回