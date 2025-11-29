東京・練馬区の私立・武蔵高等学校中学校で、中学1年の男子生徒が同級生に首をカッターで切りつけられました。生徒は軽傷ですが、首を15センチほど切られたということです。当時は自習時間で、教室内に教職員はいなかったということです。武蔵高等学校中学校は都内でも有数の進学校です。