泊原発が止まって13年。大きな節目を迎えました。北海道鈴木直道 知事「原発の活用は当面取りうる現実的な選択と考えている」泊原発の再稼働についての見解を求められた北海道の鈴木知事が再稼働を容認する考えを示しました。▼泊原発3号機が新規制基準に適合していると認められたことや、▼道内の電気料金が全国的にも高い水準であることを踏まえたものです。また、岩内町も再稼働に同意を表明。再稼働に向けて、北海道と