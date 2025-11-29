無所属の衆議院議員3人が自民党会派に加わることで合意し、与党が衆議院で過半数に達することになりました。28日午後、自民党の鈴木幹事長らが会談を行ったのは、衆議院の会派「改革の会」に所属する3人の議員。その場で合意されたのは、3人の「自民党会派入り」です。自民党が去年の衆議院選挙で敗れ、連立を組む日本維新の会と合わせても230議席だった与党の議席。3人が合流することによって、233議席となり、およそ1年ぶりに過