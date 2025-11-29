日本で初めてボーナスの制度を作ったという会社が、新たな報酬制度で働く人のモチベーションを高めます。nishikawa・菅野達志代表取締役社長COO：従業員みんなの普段の努力・頑張り・挑戦を、できるだけ「見える化」しよう。寝具やリカバリーウエアなど、様々な睡眠ソリューションを提案する「nishikawa（西川）」が、新たな報酬制度を11月からスタートしました。従業員のモチベーションを長期的にアップさせることが狙いです。こ