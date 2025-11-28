ＮＨＫの朝ドラ「ばけばけ」で強烈な印象を残している新キャラクター、江藤知事（佐野史郎）の娘・リヨ（北香那）。トキ（高石あかり）が女中として仕えるヘブン（トミー・バストウ）に好意を抱き、トキに「あなたって私のライバルなのかしら？」とたずね、驚かせる。英語も堪能な才色兼備のお嬢様で、恋心を率直に明かし、行動する姿はすがすがしく、応援したくなる人もいるはずだ。演じる北香那は２８歳。朝ドラ出演は初め