市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。あす29日からの天気のポイントです。 小野：あす29日、あさって30日は晴れます。一方、来週の4日・木曜日は雪か雨の予報です。気象台の週間予報です。 小野：29日・土曜日、30日・日曜日は晴れるでしょう。その分、朝は 冷え込みます。一方、30日・日曜日の最高気温は19度と、10月下旬並みです。吉道：週明けは、晴れマ