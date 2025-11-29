【ニューヨーク共同】祝日明け28日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は祝日前の26日と比べて147.31ドル高の4万7574.43ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを継続すれば景気が下支えされると引き続き期待され、買い注文が先行した。