労働団体の連合は、2026年の春闘で「5％以上」の賃上げを要求することを正式決定しました。連合・芳野友子会長：物価が上がっていくなら、賃金も上がっていかないといけません。（物価と賃金の）釣り合いが取れなければ経済は縮小し、「失われた30年」に逆戻りしてしまう。連合は中央委員会を開き、2026年の春闘で大手企業を含む全体の賃上げ率を「5％以上」要求することを正式に決めました。「5％以上」の要求は3年連続で、中小企