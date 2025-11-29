2001（平成13）年11月29日、長崎県の池島炭鉱が営業出炭のための採炭作業を終え閉山した。炭鉱王国と呼ばれた九州から「ヤマ」が姿を消し、国内の坑内掘り炭鉱は北海道の太平洋炭砿（現釧路コールマイン）だけとなった。最後の作業を終え海底の坑道から地上に戻った炭鉱員らは記念の石炭を抱えて炭鉱を後にした。