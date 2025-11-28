「今年の顔」第1回受賞者を発表！家庭料理を牽引した4名が受賞 11月26日、クックパッドオフィスで開催された「食トレンド大賞2025・食トレンド予測2026」発表会において、今年から新設された「今年の顔」の第1回授賞式が行われました。 「今年の顔」は、家庭の食トレンドに貢献した方をクックパッドが独自の視点で表彰するもの。栄えある第1回の受賞者は、3名と特別賞1名に贈られました。 19年かけて麻辣湯を日本の食文化へ「