食トレンド大賞2025&予測2026発表会レポート！会場は試食と撮影で大賑わい 2025年の家庭料理シーンを象徴する食材や料理をクックパッド独自の視点で選出する「食トレンド大賞2025」、そして来年の食シーンに流行の兆しが見えるものを予測する「食トレンド予測2026」の発表会が、11月26日に池尻大橋のクックパッドオフィスで開催されました。 当日はテレビ局や出版社などいくつものメディアが来場し、今年〜来年の食ト