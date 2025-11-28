ダウ先物は小幅高、米国市場オープン後も落ち着いた動き＝米国株 休場明けの今日の米国株式市場は落ち着いた動き。マグニフィセントセブンはアルファベット＜GOOG＞＜GOOGL＞がやや買われ、アマゾン＜AMZN＞もしっかりとなったが、その他は時間外で落ち着いた動きを見せていた。オープン後はテスラ＜TSLA＞の買いがやや優勢。エヌビディア＜NVDA＞は軟調。 CMEの取引停止は日本時間２２時台にはすべての市場で復